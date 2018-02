Il M5S contro Bucci: «Da irresponsabili convocare il consiglio con l´allerta arancione»

Genova - «Il Sindaco Bucci, dopo la figuraccia di stamattina, convoca il Consiglio comunale per domani, giornata nella quale è stata diramata l’allerta arancione, solo ed esclusivamente per giocarsi come “marchetta elettorale” la chiusura del bilancio prima del 4 marzo»: lo ha affermato Luca Pirondini capogruppo M5S in Comune.



«Un atto di vera irresponsabilità che mette a rischio l'incolumità di tutti i dipendenti ed addetti ai lavori. Noi stamattina abbiamo lasciato l'aula per sottolineare l'irresponsabilità della maggioranza le cui assenze non hanno permesso di validare la seduta - ha continuato Stefano Giordano. E adesso, dopo questa dimostrazione palese di disorganizzazione e mancanza di coesione, il Sindaco Bucci e il Presidente del Consiglio Piana vogliono davvero forzare la mano mettendo a rischio l’incolumità di tante persone, convocando il Consiglio Comunale in piena allerta?».



«Consigliamo al Sindaco Bucci, invece di attaccare in modo scomposto e confuso la minoranza per la mancanza questa mattina del numero legale in aula, di crearsi una modernissima chat su whatsapp per contare i suoi consiglieri prima di un consiglio importante. Gli facciamo presente che dall’inizio del mandato questa è già la seconda volta che la sua maggioranza scivola in modo imbarazzante sulle proprie assenze in aula».