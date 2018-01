Il M5S fa esplodere il caso: «Gli scrutatori? Sono scelti dai partiti»

Genova - Il Movimento 5 Stelle nella giornata odierna, per voce del capogruppo Luca Pirondini, fa scattare un campanello d'allarme a Tursi: «Forse siete tutti distratti e non ve ne siete accorti ma sta accadendo una cosa gravissima a cui bisogna mettere rimedio prima delle elezioni» introduce il grillino.



Il pentastellato, interrotto a più riprese dal presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana, motiva l'indignazione: «Gli scrutatori alle prossime elezioni vengono scelti dai partiti, questa è una cosa gravissima. Il 75% viene scelto - direttamente o indirettamente - dalla maggioranza».



«Noi come Movimento 5 Stelle - precisa Pirondini - rinunciamo alla nostra quota di scrutatori. Perché gli scrutatori vanno selezionati per sorteggio, non devono essere i partiti a scegliere gli scrutatori per le prossime elezioni. È una cosa gravissima».