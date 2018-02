Il Pd tuona: «Giù le mani dai consultori»

Genova - «La Regione Liguria con Alisa, per scelte economiche di risparmio, dispone che nei piani aziendali delle ASL i consultori da unità operative complesse diventino semplici. E nel silenzio totale dell'amministrazione comunale e del sindaco, che dovrebbe avere a cuore la salute dei cittadini. Tanta enfasi da parte del centro destra sulla famiglia, sulla donna e sui minori e non una parola sulla demolizione della storia dei consultori familiari di Genova che sono sempre stati un fiore all'occhiello in una prospettiva non solo di cura, ma anche di prevenzione socio sanitaria»: lo ha spiegato il Gruppo consiliare PD Comune di Genova.



«Le disposizioni di ALISA demoliranno piano piano tutta la rete a sostegno della donna e dei minori. I consultori sono presidi indispensabili per i cittadini e per le istituzioni scolastiche a sostegno dei minori e delle loro famiglie che presentano problemi complessi - ha proseguito - Dall'esperienza dei consultori sono nate anche associazioni di volontariato a supporto delle attività di prevenzione primaria che sono state testimonianza di politiche a servizio della comunità. Abbiamo chiesto una Commissione consiliare oggi sul tema e chiediamo con forza che Bucci e l'assessore Fassio si esprimano chiaramente su cosa pensano di questa politica regionale a danno dei cittadini genovesi», ha concluso il Pd.