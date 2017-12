Il caso Trony arriva in sala rossa, Lega: «Al fianco dei lavoratori»

Genova - «Dalla commissione in merito all'argomento e dalla conferenza dei capigruppo è emerso l'impegno della giunta, rappresentata dal nostro assessore al commercio Paola Bordilli, per attivarsi a trovare le più idonee soluzioni. L'impegno di giunta e dei gruppi consiliari che supportano il sindaco Bucci è quello di adottare una collaborazione proficua con le sigle sindacali, per cercare di arginare il grande numero di licenziamenti che la chiusura di Trony porterebbe»: lo hanno dichiarato Lorella Fontana, capogruppo della Lega in Comune e Luca Remuzzi, presidente della commissione "Sviluppo Economico".



«La Lega è al fianco dei cittadini, al fianco dei lavoratori. Dispiace che, forse per la lunga durata della Commissione, richiesta peraltro dal PD, buona parte dell'opposizione abbia abbandonato l'aula senza ascoltare le risposte della giunta. Lo stesso assessore ha infatti annunciato che si sarebbe recato in loco a fine Commissione - continuano i consiglieri -. Forse, per i gruppi consiliari di sinistra diventa più importante sfoderare l'arma della demagogia, anziché cercare di trovare dei punti di incontro. Come maggioranza siamo a questo punto in attesa di aggiornamenti, da parte della giunta, sugli sviluppi della situazione».