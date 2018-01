Il ruolo strategico di Genova, Signorini: «È la nostra fortuna»

Genova - Presente quest'oggi a Palazzo Ducale, in occasione della conferenza su The new silk road for Italy, anche il presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.



«Oramai il tema della via della seta si è imposto a livello mondiale» ha introdotto Signorini. «Il fatto che Genova sia così ripetutamente al centro di negoziati concreti con imprese e investitori che vengono a visitare la città, dimostra che sta cambiando il mondo dello shipping. Sta cambiando il modo in cui le merci vengono prodotte, di come vengono trasportate, lavorate e distribuite. La fortuna di Genova è geografica. A dispetto di difficoltà e crisi economiche, anche molto dure, i dati di traffico dimostrano che è un sistema portuale dinamico molto appetito da investitori a livello mondiale».



Le tempistiche - «Cerchiamo di arrivare a quattro, quattro milioni e mezzo di teu anche prima del 2022. Il 2022 è un anno in cui avremo il Terzo Valico, avremo il Ceneri e quindi il completamento del corridoio ferroviario, avremo completati alcuni terminal operativi come Vado e come Bettolo. Da qui al 2022 cerchiamo di raggiungere questo traguardo, dopo potremmo avere addirittura un salto tra i primi posti a livello europeo».