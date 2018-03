Il timore di Bucci: «Come si fa dir di no alla Gronda e al Terzo Valico?»

Genova - A margine della conferenza stampa di promozione de "La Settimana del Pesto", il sindaco di Genova Marco Bucci ha avuto modo di commentare il risultato elettorale. «Non è assolutamente vero che la maggioranza è grillina. Per chi è in grado di leggere i numeri sa perfettamente che la maggioranza è ancora salda nel centrodestra, ci sono dai 4 ai 5 punti di distacco».



Sguardo poi che si discosta sui risultati territoriali. «Andate a prendere tutte le sezioni di Genova, mettetele tutte assieme e li vedrete chi è davanti. Si vede molto bene com'è la situazione. È mancato l'effetto Lista Civica? Assolutamente sì, perché con la nostra lista avremmo raggiunto sicuramente il 40% su Genova. Certamente ci sono persone che hanno votato per il sottoscritto a giugno, che non se la sono sentita di votare per il centrodestra. Emerge un risultato superiore del Movimento 5 Stelle e uno inferiore del Pd, noi invece siamo rimasti sulle stesse percentuali delle elezioni comunali che mi hanno eletto sindaco».



Il sindaco non nega poi la preoccupazione di un possibile governo grillino, orientato a bloccare le grandi opere. «Se bloccano le grandi infrastrutture avranno 585mila genovesi arrabbiati. È inaccettabile pensare a una città come Genova, che vuole diventare prima città del Mediterraneo, senza Terzo Valico e senza Gronda. Come si fa dire di no? Secondo me quelli che hanno votato se ne sono completamenti dimenticati».