Ilva, «Chiarezza sugli investimenti»

Genova - «Governo e istituzioni locali hanno confermato la validità dell'accordo di programma: una buona notizia, ma non ancora sufficiente per dare certezze a lavoratori e città. Occorre chiarezza da parte di ArcelorMittal rispetto agli investimenti che intende realizzare per salvaguardare l'occupazione e rilanciare l'attività, a partire dalle risorse che intende impegnare, ampiamente insufficienti allo stato attuale, fino ad arrivare all'utilizzo delle aree, importanti per la città, di cui oggi lo stabilimento dispone»: lo ha spiegato in una nota Marco Granara, segretario generale Cisl Genova



Accordo - «Certamente tutti i firmatari dell'accordo di programma devono sentirsi vincolati fino in fondo, ognuno per le proprie responsabilità, ad un'intesa che prevede un legame forte fra la salvaguardia dell'occupazione in tutti i suoi aspetti e il futuro industriale dell'area».