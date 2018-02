Installati altri 85 cubi antiterrorismo

Genova - Questa mattina, nel corso di una cerimonia nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il sindaco ha incontrato gli sponsor che hanno contribuito all'acquisto di 85 nuovi cubi antiterrorismo nell'ambito del progetto "SicurInsieme", avviato lo scorso anno dal Comune di Genova, per tutelare e proteggere cittadini, turisti e patrimonio artistico.



I dissuasori, collocati secondo una mappa disegnata dall'assessorato e dall'ufficio politiche di sicurezza, di concerto con la Prefettura e i Vigili del Fuoco, hanno punteggiato le principali vie dello shopping cittadino: via XX settembre (3), via san Vincenzo (10), piazza De Ferrari (3), via San Lorenzo (14), piazza Raibetta (7), piazza Caricamento (12). Ventisei cubi-dissuasori hanno fatto la loro comparsa a Sestri Ponente, mentre altri 10 completeranno il sistema di sicurezza a tutela di cittadini e turisti in via Garibaldi e in via Cairoli. Per queste ultime due vie verrà rispettata la caratteristica di quelli già posizionati ad agosto nelle stesse strade (ovvero granito di Baveno), mentre gli altri saranno in calcestruzzo con finitura rosa (come per via XX settembre).



Ecco l'elenco degli sponsor: Armanino Alessia, Associazione Onlus Riccardo Traverso, Assoutenti Leguria, Cigisped, Giglio Group, Grandi Navi Veloci, Gruppo Spinelli, Iren, La Boutique del Pesce in Albaro, Linear Apparecchi Acustici, Montres & Bijoux, Oscar Life, Piccardo Ambulatorio Dentistico, Rimorchiatori Riuniti, Robba e Terminal San Giorgio.



Entro la fine del mese, tra via Piave e Boccadasse, verrà completata, con la collocazione di 74 nuovi cubi-dissuasori, la messa in sicurezza della più lunga e frequentata, soprattutto nei mesi primaverili, passeggiata fronte mare della città.