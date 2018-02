Ipotesi petrolchimico a Cornigliano, la Lega: «Calma, nulla è stato deciso»

Genova - Il dibattito sullo spostamento degli impianti di Superba e Carmagnani non si placa, e anche la Lega al Municipio VI interviene sull'argomento.



«Nulla è stato deciso, sono allo studio sei aree e in occasione dell'ultimo Consiglio municipale ho invitato tutti i gruppi consiliari a non agitare gli animi dei cittadini più di quanto non lo siano già, a mezzo social e stampa» afferma la consigliera leghista Teresa Lapolla.



A ottobre in un'assemblea pubblica organizzata ai Giardini Melis la Lega ha ribadito la propria contrarietà al petrolchimico a Cornigliano. «Il Movimento 5 Stelle, però, è pronto a fare battaglie su decisioni che non sono ancora state prese. È il momento del dialogo, non delle barricate. Va detto che il Municipio VI, ad unanimità, ha chiesto al Comune un tavolo di confronto con la partecipazione dei municipi interessati, prima che ogni decisione venga presa da chi di dovere, con l'obiettivo di dar voce alla cittadinanza che non merita l'ennesima servitù» conclude Lapolla.