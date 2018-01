Iren, Filctem Cgil si conferma il primo sindacato

Genova - Nei giorni 16, 17 e 18 gennaio in tutta Italia si sono svolte le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del Gruppo Iren. In Liguria hanno votato in 733 su 1066 aventi diritto, pari al 68,7 per cento. La Filctem Cgil in Liguria conquista 20 seggi, la Cisl 8, mentre 1 è andato alla Uil.



«In particolare si sottolineano i risultati nei vari collegi dove la Filctem ha raggiunto oltre il 75 per cento nell'idrico, nel gas si è arrivati al 57 per cento, nel mercato oltre il 59 per cento, nella holding oltre il 79 per cento e il 100 per 100 in energia. Le elezioni delle rsu sono un grande esercizio di democrazia in quanto lavoratrici e lavoratori possono esprimere un voto per il sindacato che ritengono più vicino alle proprie idee. L'ampia fiducia accordata alla Filctem Cgil è il modo migliore per ringraziare ed incentivare i delegati che hanno saputo contrastare la riorganizzazione aziendale in una trattativa molto difficile e complicata come quella attuale»