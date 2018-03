Genova - Promuovere la cultura della cittadinanza responsabile. È questo l'obiettivo dell'ultima campagna di comunicazione del Comune di Genova intitolata "Genova per la legalità", che prenderà il via nel mese di marzo. Perché il sistema più efficace per dare un contributo alla legalità è avviare un processo di conoscenza e di approfondimento sulle conseguenze e sulle ripercussioni che alcuni comportamenti abusivi causano alla sicurezza percepita dai cittadini.



I temi affrontati sono: i taxi abusivi (dal 19 marzo), il commercio di merce contraffatta (dal 14 maggio) e, dal 11 giugno, il lavoro nero nell'artigianato e nella cura alla persona. A partire dal 9 luglio l'ultimo appuntamento con al centro il rispetto del decoro urbano. La campagna, organizzata dall'Assessorato alla sicurezza, Polizia locale, Immigrazione e Centro Storico, ha anche lo scopo di focalizzare l’attenzione dei cittadini, sulle ripercussioni che alcuni comportamenti illegali e abusivi hanno sulla qualità del vivere civile, sul vantaggio concesso alla criminalità organizzata e sull'odiosa concorrenza sleale ai danni dei commercianti e dei professionisti onesti. Inoltre, vanno considerate le conseguenze sul medio periodo di questi fenomeni, quali, in ultima analisti, i mancati introiti fiscali e l’impoverimento

di servizi offerti alla comunità locale.



«Questa campagna ha lo scopo di dare ai cittadini una corretta informazione sui temi della cittadinanza responsabile - ha detto l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino. Nei prossimi giorni si parte con determinazione per avere una città più vivibile e rispettosa delle regole. Chiediamo ai cittadini di fare squadra con l'Amministrazione nella lotta all'illegalità. Attraverso questa campagna vogliamo comunicare che il lavoro abusivo non solo danneggia i lavoratori onesti, ma non garantisce qualità e sicurezza. Chi si rivolge al mercato nero dei taxi abusivi, dei "tappulanti" o dei parrucchieri senza licenza, non solo fa un danno alla società e viola la legge, ma fa un danno a se stesso perché accetta un servizio senza garanzie».



Per ogni tema affrontato verranno affissi, lungo le maggiori arterie di traffico, 20 manifesti 6x3 e utilizzati 80 spazi nelle pensiline ex Cemusa. Ad Amt verrà consegnato materiale divulgativo per un totale di 600 vetrofanie e 680 cartelli penduli (rispettivamente in numero di 150 e 170 per ogni singolo tema). Mille locandine (250 per ogni uscita), saranno distribuite ai Municipi che provvederanno ad affiggerle presso i locali civici sul territorio: Biblioteche, Musei, Anagrafe ecc. La distribuzione verrà effettuata anche negli esercizi commerciali in collaborazione con Confartigianato.



Non mancheranno cartoline e segnalibro, con un breve riassunto del tema trattato, consistente in 5.000 esemplari stampati per ogni tema, 20.000 in tutto, distribuiti anch'essi ai Municipi e a Confartigianato. Non mancheranno numerosi passaggi sulle radio ed emittenti locali.



Saranno offerti ai cittadini contatti e riferimenti utili, servizi presenti nella nostra città e approfondimenti sulla normativa, riportata in modo comprensibile e consultabile attraverso il sito del Comune di Genova all'indirizzo: http://www.comune.genova.it/genovaperlalegalita