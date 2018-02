Genova - Il ministro Lorenzin sbarca a Genova e presenta i candidati della sua lista 'Civica Popolare' in uno dei luoghi simbolo della Lanterna, ovvero l'Acquario dove ha compiuto un vero e proprio tour tra delfini, lamantini ed altri animali del complesso.



Il ministro della salute si è poi trattenuta a parlare di Liguria e, ovviamente di sanità, commentando le polemiche sulle risorse per la sanità arrivate dal Fondo nazionale in Liguria con un incremento di 5 milioni di euro rispetto all'anno precedente.



"La Regione Liguria sta affrontando una fase complessa, abbiamo avuto un aumento delle risorse, vediamo come le spendono. Vediamo se la Liguria è in grado di realizzare un sistema di presa in carico del paziente, un'assistenza socio-sanitaria degna del numero di anziani di questa regione".