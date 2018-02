La campagna del Medio Ponente: «A San Valentino contro la violenza di genere»

Dialogo e prevenzione per promuovere l'educazione sentimentale

Genova - Quest’anno la ricorrenza di San Valentino viene associata ad una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.



Anche il Municipio VI Medio Ponente sta lavorando sul tema, attraverso la Consulta della Elette che, insieme alle Commissioni Consiliari 1 e 3, sta attivando un tavolo di lavoro, al quale saranno invitati a partecipare i centri antiviolenza che lavorano sul territorio genovese, gli ATS e, in seconda battuta, anche gli istituti scolastici di vari ordini e grado.



La Consulta, a poche settimane dal suo insediamento, aveva già proposto alcuni eventi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, lo scorso novembre, in occasione della Giornata Contro la Violenza sulle donne, con un progetto intitolato "Uomini e no".



L’obiettivo nel lungo periodo è quello di agire sulla prevenzione, sul dialogo, promuovendo azioni che favoriscano percorsi di educazione sentimentale e affettiva, e proponendo iniziative all’interno delle scuole per coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie.



A tal proposito, una mozione è già stata approvata all’unanimità in sede di Consiglio Municipale, e il prossimo 21 febbraio verrà convocata una Commissione Consiliare sul tema.

Ulteriori eventi culturali saranno programmati in occasione dell’8 marzo, altra data simbolo legata alle donne.



La Consulta delle Elette del Municipio VI è composta da: Nadia Carì, Marialuisa Centofanti, Francesca Lamantia, Teresa Lapolla, Vanessa Penco, Sara Tassara e Carla Zunino.