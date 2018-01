La controffensiva del centrodestra: «Difendiamo la Costituzione, non i centri sociali»

Genova - Dal centrodestra genovese arriva immediata la risposta alla mozione che il centrosinistra presenterà martedì a Tursi. Se Terrile e i suoi, come affermato dallo stesso consigliere Pd, avanzeranno una mozione per dire no alle concessioni di spazi pubblici alle frange estremiste xenofobe e neofasciste; il centrodestra genovese concentra la propria controffensiva sui valori della Costituzione. «Oggi come oggi c’è una strumentalizzazione intorno alla parola antifascismo» introduce Lorella Fontana.



La consigliera comunale della Lega Nord spiega: «Nel quotidiano abbiamo a che fare con una serie di movimenti violenti perpetrati, prima di tutti, dai centri sociali. A ogni occasione vengono a crearsi situazioni pesantissime sul piano della sicurezza. Come centrodestra respingiamo vigorosamente tutte quelle forme di violenza che sono legate a movimenti violenti. Noi siamo contro l’illegalità, contro la violenza generale. Per questo vogliamo favorire tutto ciò che è legale, tutto ciò che è rispettoso della costituzione italiana».



Alle accuse di Terrile che definisce la loro una mozione troppo "limitativa", la Fontana risponde. «Nella nostra contro mozione citiamo il motivo per cui Genova è stata insignita della medaglia d’oro al valore militare. Parliamo di tutto quello che è il diritto e il dovere del cittadino, che è quello di rispettare le regole. Se Terrile pensa che sia limitativa perché non si lascia fare ai centri sociali ciò che vogliono, è vero: la nostra è limitativa. Ma questo non vuol dire essere fascisti, ma vuol dire essere persone che rispettano la costituzione».