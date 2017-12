Genova - La rivelazione del primo cittadino arriva durante la diretta Facebook concessa a Genova Post: «Sarò in centro con i genovesi ad attendere l’inizio del nuovo anno».



Una scelta che si allinea alle precedenti decisioni. «È un bel modo per far vedere che le istituzioni e l’amministrazione sono al fianco dei cittadini, lo abbiamo già fatto con altre cerimonie come il Confeugo. Segno che amministrazione e cittadini collaborano per fare di Genova una grande città».



Il sindaco poi svela il programma. «A capodanno la città offre tantissime cose. Forse è la prima volta che faccio tutto il capodanno in città. Andrò al Ducale, dove ci sarà una grossa festa in favore del Gaslini. A mezzanotte saremo in giro per la città a vedere cosa succede. Ho molta voglia di vedere quello che fanno i genovesi per strada. E secondo me sarà una bella festa. Ci sarà anche Toti? Non lo so, non gliel'ho ancora chiesto. Io penso che lui sarà a casa sua ad Ameglia, ma sinceramente non lo so» ammette Bucci.