Lega in piazza: «Gli aumenti autostradali graveranno anche sulla Liguria»

Genova - «Ancora una volta il Governo colpisce il lavoro con una serie di aumenti di fine anno che certamente non sono stati il migliore dei regali possibili per le festività»: lo ha dichiarato il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani Andrea Crippa.



«Tra i vari aumenti imposti d'imperio da Padoan e Delrio uno dei più scellerati è stato quello che ha aggravato il costo dei pedaggi autostradali. Il Movimento Giovani Padani ha deciso di essere presente in almeno un casello per ogni Regione in questo fine settimana, per dire no all'ennesimo balzello contro pendolari ed autotrasportatori».



L'iniziativa sarà quindi portata avanti anche dai Giovani Padani della Liguria, che saranno presenti presso casello autostradale di Genova Nervi e La Spezia, col Coordinatore Regionale Fabio Bozzo, che ha dichiarato: «In un sistema economico sempre più complesso, con meno posti di lavoro e più precarietà occupazionale, in cui diventa necessario per molti spostarsi ogni giorno, è inaccettabile che il Governo aggravi la situazione in favore delle società concessionarie. Gli aumenti autostradali, che toccano punte del +52% (Aosta-Monte Bianco), graveranno ovviamente in modo pesantissimo anche sul comparto turistico del Paese, strutturalmente connesso agli spostamenti, e con probabili ricadute occupazionali vista l'importanza del settore per il sistema economico ligure ed italiano».



«Il lavoro è, insieme al tema sicurezza, una delle emergenze fondamentali del momento presente: i Governi degli ultimi anni hanno miseramente fallito su questo fronte ed è da qui che come Giovani della Lega vogliamo cominciare la nostra campagna elettorale per un Paese diverso, in cui lavorare non sia una colpa da punire, ma una libertà da incentivare», ha concluso Bozzo.