Marco Bucci punta alle «Cinque Stelle»

Genova - «A Genova ci sono quattro stelle tutti lineari che sono il porto, la città metropolitana, il comune e la Regione. Pensate un po’ se la quinta fosse il Governo. Tutti a lavorare in un’unica direzione, sarebbe fantastico»: lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, presente alla chiusura della campagna elettorale da parte di Fratelli d’Italia che si è tenuta al Tao.



Lavoro - «Se vogliamo che Genova cresca serve l’appoggio di tutti, il sindaco e la sua amministrazioni da soli non ce la possono fare. In otto mesi sono stato a Roma quindici volte – ha aggiunto Bucci – e talvolta senza di me c’è andato Stefano Balleari. Il nostro obiettivo era chiedere aiuto, regolamenti e leggi speciali, finanziamenti, aiuto e supporto. Da domenica speriamo di avere gente che la pensi come noi per crescere tutti insieme».



Neve - Infine Marco Bucci parlato poi dell’allerta neve su Genova: «Domani la nostra città deve lavorare come al solito e far vedere a tutti che può convivere con dieci centimetri di neve».