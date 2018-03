Meloni: «I cittadini hanno indicato il centrodestra come principale opzione di governo»

Genova - «Gli elettori hanno bocciato i partiti che sono stati al governo negli ultimi anni e la sinistra che ha condotto una campagna elettorale autorefernziale, distante anni luce dai problemi delle persone, a dimostrazione di come sia una forza politica che opera chiusa nei salotti. Molti dei loro elettori si sono riversati nel Movimento cinque stelle che è, come sosteniamo da tempo, l'altra faccia della sinistra. Su alcuni temi, infatti, c'è contiguità tra il Pd e i grillini»: lo ha detto Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d'Italia, nel corso dell'incontro con la stampa avvenuto poco dopo le 15 per commentare l'esito delle elezioni che si sono svolte ieri.



Decisione - «I cittadini italiani hanno indicato il centrodestra come principale opzione di governo, un fatto che sarebbe stato impensabile sino a qualche mese fa. Lavoreremo per far pesare questa decisione», ha aggiunto.