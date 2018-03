Genova - È stata presentata quest'oggi in Consiglio Comunale la mozione per il completamento dell'infrastruttura ferroviaria Terzo Valico. Un'opera che - a detta della giunta - accontenta il volere della cittadinanza.



«Francamente non credo che la gente lo voglia. La nostra posizione è nota a tutti e le urne hanno detto ben altro» sottolinea Luca Pirondini, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Comune. «È importante chiarire un aspetto: noi non siamo per bloccare lo sviluppo della città. Siamo a favore della città, semplicemente non pensiamo che questo sviluppo passi attraverso quell'opera. Tanto è vero che anche il dottor Gentile di Rfi ha detto che ad oggi, ammodernando le linee esistenti, si può arrivare a Milano con un tempo di poco superiore all'ora. Quindi, stiamo dicendo che non vogliamo spendere sei miliardi di euro pubblici per risparmiare un quarto d'ora. Quando la messa in sicurezza del territorio di tutta la provincia di Genova dal punto di vista idrogeologico costa un miliardo di euro e creerebbe più indotto».



«Come finirà? Non ne ho idea. Quello che so con certezza è che è cominciato nel '91 l'assegnazione di questo progetto. Siamo nel 2018 e non l'hanno ancora concluso. Va a finire che è colpa del Movimento Cinque Stelle, si domandassero come mai dal '91 al 2018 non sono riusciti a farlo» conclude Pirondini.