Parco delle Mura, Pd: «Area protetta abbandonata, la Regione intervenga»

Genova - Questa mattina Pippo Rossetti, consigliere regionale PD, Cristina Lodi, capogruppo PD in Comune a Genova, Lorenzo Romanengo, capogruppo PD in Municipio I Centro Est, hanno effettuato un sopralluogo al Parco delle Mura del Righi su richiesta di abitanti che hanno lamentato una situazione di degrado, incuria e abbandono. Il sopralluogo ha confermato la situazione denunciata da cittadini e turisti.



«Ora il PD chiede che la Regione intervenga e che il Comune la solleciti a farlo. E avanza alcune proposte concrete per risanare la situazione: collocazione telecamere all'interno del Parco; chiusura ai mezzi privati di alcune aree di sosta del Parco, ad esempio le aree in cui portare i cani; collocazione di cassoni carrabili ai margini del Parco; illuminazione diffusa; contrasto alle discariche abusive; riqualificazione delle case matte con fondi europei. Nel passato, nel corso delle amministrazioni di centrosinistra, molto si è fatto a livello regionale, comunale e municipale per preservare quest'area immensa che attraversa più Municipi: un'oasi verde alle spalle della città e un patrimonio storico unico nel suo genere, con le sue mura e forti - dichiarano i tre rappresentanti del PD - Dal 2015, invece, la Regione non ha più erogato finanziamenti al Comune per il Parco, perciò tutto è rimasto fermo ed ora i risultati, raggiunti in passato, rischiano di essere vanificati».



«Il Parco è sempre più sporco, meta nuovamente di discariche abusive, le aree risanate stanno tornando al degrado - proseguono Lodi, Rossetti e Romanengo -. Tanti cittadini, ed anche turisti, si rivolgono alle associazioni, a chi abita nel territorio per denunciare la situazione. Molti sportivi, che usano il parco come palestra a cielo aperto, sono amareggiati e arrabbiati di quanto sta avvenendo».



«Un esempio per tutti è l'uscita della funicolare Zecca/Righi: lo spettacolo che appare è la sporcizia accanto ai bidoni dei rifiuti, alberature incolte e posteggio di camper provenienti da tutta la città. Per non parlare dei possessori di animali che frequentano il parco costretti a difendersi da numerosi cinghiali che distruggono tutto e creano pericoli. È urgente che la Regione si assuma le proprie responsabilità e si occupi di questa importante area, riattivando risorse europee e il finanziamento annuale - concludono i tre esponenti PD - e che il Comune faccia pressioni perché la Regione trasferisca risorse fondamentali sul Parco delle Mura. Un'area protetta senza finanziamenti è un insulto per tutti».