Genova - «A 24 ore dallo spoglio possiamo dirci soddisfatti del risultato ligure di Fratelli d'Italia»: lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e consigliere regionale Matteo Rosso che prosegue dicendo "continuiamo in un trend di crescita costante del partito in Liguria come in tutta Italia un partito che cresce portando da 9 a 50 i sui eletti sul territorio nazionale".



«In soli due anni registriamo un +100% ovvero il raddoppio dei voti passando dai più di 16mila delle regionali 2015 agli oltre 32mila di lunedì scorso - ha aggiunto l'assessore Gianni Berrino -

Di fronte ad una Lega che fa un risultato straordinario in Liguria, sarebbe stato già un ottimo risultato aver mantenuto i voti precedenti come in provincia di Savona e La Spezia, ma se guardiamo alle provincie di Imperia e Genova cresciamo portando il miglior risultato di sempre in Regione. Questo è il segno che il modello Ligure funziona vince e convince».



«Questo risultato non mi stupisce - ha concluso Massimiliano Iacobucci vice coordinatore regionale e candidato alla Camera collegio 1 in Liguria "nelle settimane di campagna elettorale ho avuto l'opportunità di parlare con centinaia di persone e questo è sempre un ottimo mezzo per comprendere quello che accade. Ho visto che il rapporto diretto con le persone, asse portante del partito, è quello che ci ha fatto e ci farà crescere ancora». «Dentro a Fratelli d'Italia Liguria il clima e l'analisi a freddo dei numeri consente una serena e matura riflessione con la soddisfazione di aver contribuito alla crescita nazionale del partito».