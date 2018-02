Politiche, i giovani universitari fanno «appello al voto agli under 30»

Genova - «Oggi abbiamo deciso di fare un appello a tutti i nostri coetanei e non solo. Secondo recenti ricerche, neanche il 50% degli under 30 italiani si recherà alle urne il 4 Marzo. Le conseguenze? I politici saranno sempre più concentrati a soddisfare i bisogni dell'elettorato più attivo. Qual è questo "elettorato davvero attivo"? Over 65 forse; è lampante che tra noi e le altre fasce di elettori ci siano "desideri"e necessità diverse. Pensiamo sia fondamentale per il nostro futuro che si parli molto meno di altri e molto più di giovani»: l'appello è stato lanciato dagli studenti universitari di Genova Federico Bertocchi, Giorgia Guerello, Valeria Isgrò e Antonio Lijoi.



«Un appello è doveroso anche ai Partiti: abbiamo notato che nei vostri programmi poco si parla di Noi. Chiediamo anche a voi, per il bene e per il Futuro del Paese, di porre più attenzione alle nostre esigenze. Più "giovani" nei vostri programmi elettorali - hanno aggiunto - Dobbiamo renderci conto che se noi "giovani" non diventeremo prestissimo parte attiva dell'elettorato, i Partiti non troveranno in noi un "bacino elettorale" su cui puntare. Se non facciamo sentire la nostra "voce", se non "ricompensiamo" la Politica (mediante l'espressione del voto) per quanto propone di fare per noi o per quanto ha fatto, chiaramente non saremo più considerati "interessanti" dai politici».



«Diciamolo ancora più chiaramente: se noi giovani non ci interesseremo della "Cosa Pubblica" (che riguarda tutti da vicino), la Cosa Pubblica (intesa come Politica) non si interesserà di noi. La soluzione: andiamo a votare, facciamoci sentire e chiediamo risultati alla Politica. Siamo sicuri che avremo delle "risposte" dai futuri Governi. Iniziamo ad andare a votare, il 4 Marzo sarà una data fondamentale per tutti hanno concluso.