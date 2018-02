Proiezioni elettorali: il Centrodestra cresce sul nazionale, il M5S a Genova

Genova - Prosegue la marcia d'avvicinamento al 4 marzo e torna l'appuntamento settimanale con le proiezioni elettorali fornite dalla piattaforma Duetredue, lanciata in rete da un gruppo di giovani spezzini e genovesi (Stefano Gaggero, Lorenzo Azzolini, Andrea Massera e Marianna Pederzolli).



La situazione nazionale - Sembra che la campagna elettorale fino adesso abbia stentato a decollare: anche nell’andamento dei sondaggi non si misurano particolari movimenti, con il Centrodestra che continua lentamente a crescere e si avvicina al 37%. A distanza di oltre 9 punti - un ampio margine di sicurezza - il M5S sopravanza per la prima volta la coalizione di Centrosinistra, che continua a scivolare.



Camera - L'aggiornamento di questa settimana conferma il vantaggio dei grillini nei due collegi uninominali di Genova. La situazione nazionale ha visto il centrosinistra scivolare dietro al Movimento 5 Stelle e ovviamente questo influisce anche sulla situazione locale mettendo in difficoltà il principale sfidante del partito di Di Maio, il PD. La campagna di Tullo e Rossetti è appena iniziata ma devono rimontare rispetto al difficile contesto che sta passando il loro partito a livello nazionale. Più indietro il centrodestra che però non è certamente fuori dai giochi, il margine infatti non è così elevato e la partita è ancora tutta da giocare.



Senato - La situazione della Camera si ritrova esattamente nel collegio del Senato che, in questo caso, è dato dalla somma dei due collegi della Camera. Così il Movimento 5 Stelle in questo momento si trova in vantaggio anche nella corsa per il Senato. Qualche difficoltà in più potrebbe venire dalla mancanza del voto dei giovani, nella fascia 18-25, che non possono votare per il Senato. Bisogna però considerare che si tratta di un numero di votanti estremamente risicato in una delle città più vecchie d'Italia.



Visiona qui la mappa completa.