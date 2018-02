Proiezioni elettorali: mai così alto il Centrodestra, a Genova grillini avanti

L'ultimo appuntamento con le proiezioni fornite da Duetredue

Genova - Poco più di due settimane al voto ed è tempo del nostro ultimo appuntamento settimanale con le proiezioni elettorali fornite dalla piattaforma Duetredue.



La situazione nazionale - Il Centrodestra raggiunge il massimo nello storico dei sondaggi monitorati da Duetredue, al 37,1%, invece il Centrosinistra al 27,1%, dieci punti esatti in meno, scende al livello più basso. Col 27,4% il M5S sembra riuscire a staccare la coalizione di Matteo Renzi, dopo settimane di balletto sulle stesse cifre.



Dovesse proseguire questo andamento, il 5 marzo potremmo davvero ritrovarci con una maggioranza di destra in Parlamento, una maggioranza che potrebbe anche rivelarsi non così risicata visto che potrebbe manifestarsi un effetto di vittoria a cascata nei collegi uninominali incerti qualora gli indecisi si spostassero sul Centrodestra negli ultimi giorni. Secondo l’ultima rilevazione disponibile di EMG, che ne ha rilevato in modo continuo il numero, la percentuale d’indecisi si attesta sul 12,6%.



Secondo un recente sondaggio di Demopolis, il 67% ha già scelto in via definitiva come votare, il 13% ha tendenzialmente deciso ma potrebbe cambiare idea, il 20% non ha ancora deciso.



La situazione nel genovese - I grillini mantengono il loro vantaggio nei collegi della Camera, con un margine leggermente più marcato nel collegio Genova-Bargagli.



Secondo un sondaggio di Demopolis, il profilo del candidato nel collegio inciderà sulla scelta del 25% appena dei rispondenti. Secondo un altro sondaggio di Demopolis, il 67% dei rispondenti non conosce nemmeno un candidato nel suo collegio. Quindi il peso del trend nazionale risulterebbe determinante. Una condizione che pesa sui candidati del PD il cui partito è sempre più in sofferenza nei sondaggi. Tullo e Rossetti possono vantare ambedue un radicamento e una struttura sul territorio ma sono impegnati nella sfida difficile di rimontare svariati punti percentuali. I candidati del centrodestra, nonostante il positivo traino del nazionale, restano al terzo posto, più distanti dalla possibilità di eleggere.



Bisogna ricordare però che mancano 15 giorni alle elezioni e che la partita a Genova non è chiusa. Il margine non è incolmabile, sia per il centrosinistra che per il centrodestra.



Nel collegio del Senato la situazione è sostanzialmente identica essendo la somma dei due collegi della Camera. Anche in questo caso il M5S è in vantaggio seguito dal centrosinistra.



Visiona qui la mappa completa.