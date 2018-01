Pronto soccorso ancora in tilt, il Pd alza la voce: «Situazione cronica»

Genova - Il Partito Democratico ligure non ci sta. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Viale, i pronto soccorso genovesi sono ancora in tilt.



«Anche oggi, dopo tre settimane, il reparto di emergenza del Villa Scassi fa fatica a smaltire gli accessi, con pazienti costretti ad attese lunghissime sulle barelle. Una condizione che non si può più definire eccezionale, ma che è palesemente cronica» scrivono i consiglieri regionali Raffaella Paita, Valter Ferrando, Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti in un comunicato.



«I pronto soccorso sono sempre stati reparti delicati, ma nessuno ricorda una situazione simile negli ultimi dieci-dodici anni. Qui parliamo di intere settimane di emergenza, con Alisa e la Giunta che dimostrano, giorno dopo giorno, di non essere in grado di governare neppure un’influenza programmata. Il fatto è che non si lavora sulla prevenzione di questi fenomeni e mancano totalmente l’organizzazione e la visione globale. Non è possibile continuare a chiedere sacrifici a un personale che sta già facendo di tutto e di più, per garantire la salute dei cittadini. Bisogna che chi governa si attrezzi e metta medici e infermieri in condizione di poter lavorare».