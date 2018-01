Ristorazione scolastica, Fisascat Cisl: «Sì all´accordo, siamo soddisfatti»

Genova - «Ieri pomeriggio, presso il Matitone, ci siamo incontrati con l'assessore alle Politiche educative Francesca Fassio per discutere delle numerose problematiche relative alla ristorazione collettiva. Dopo la bellezza di 20 anni di richieste e rivendicazioni sindacali, ieri è stato finalmente siglato un accordo che non può che essere accolto positivamente e con soddisfazione, che definisce un percorso concreto per il settore attraverso l'attivazione di un tavolo permanente che si riunirà, con tutti i soggetti preposti, a cadenza mensile»: lo ha affermato Segreteria regionale Fisascat Cisl Liguria.



Contratto - «Il tavolo affronterà, nel tempo, diversi temi, tra cui la partecipazione alla stesura del capitolato d'appalto, utile per scrivere regole certe quali la salvaguardia occupazionale e l'applicazione del contratto collettivo, l'istituzione di una commissione di controllo dei dettami del capitolato d'appalto (con sanzioni per chi non rispetta le regole), regolamentazione della commissione mensa (perché non possiamo più permettere che lavoratrici e lavoratori vivano sotto scacco delle madri dei bambini, le quali si arrogano un potere che non hanno), durata degli appalti (di almeno 36 mesi, più 24 mesi di eventuale deroga) e attività congiunta per sviluppare la cultura dell'educazione alimentare».



Ristorazione - «Esprimiamo soddisfazione per un accordo conquistato e ottenuto dopo decenni di rivendicazioni e battaglie, ed è pronta a sedersi al tavolo per definire regole certe a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto della ristorazione collettiva», ha concluso Fisascat Cisl Liguria.