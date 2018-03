Genova - «Il Pd è in crescita e questo perché le persone hanno capito chi ha proposte credibili e chi invece no. Le sensazioni sono positive in vista di queste elezioni politiche»: lo ha spiegato Sergio Rossetti, candidato per la Camera dei Deputati e per il collegio di Genova – Bargagli alla chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico.



Giovani - Questo pomeriggio Rossetti era in bicicletta in piazza Martinez insieme ad alcuni giovani eletti nei municipi: «Questi ragazzi hanno messo in discussione gli orari della metropolitana, della stazione Brignole e il car sharing che appartiene agli anni ’90, la città deve rinnovarsi. A Milano e Torino hai un app che ti consente di trovare la bici e la macchina a dieci minuti da dove sei e la parcheggi in un posto adibito».



Problematiche - Rossetti ha poi spiegato le criticità che ha riscontrato nel collegio Genova – Bargagli: «Abbiamo bisogno di più polizia per la sicurezza del centro storico, abbiamo bisogno di un progetto giovani e di curare le relazioni. E’ impensabile non dare un trasporto pubblico in Valbisagno e infine abbiamo la necessità di servizi sanitari che consentano alle persone di non sentirsi abbandonati solo perché hanno la febbre».