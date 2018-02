Genova - Candidato alla Camera nel collegio di Genova-Bargagli, Sergio "Pippo" Rossetti continua la propria campagna elettorale seguendo da vicino il territorio. «Sono andato al mercato di Dinegro, poi ho fatto un giro nei Civ di San Fruttuoso con i commercianti e infine ho parlato con alcune associazioni» introduce il candidato del Partito Democratico.



«Sono rimasto stupito - prosegue Rossetti - nel constatare che i grillini siano contrari a tutte le grandi opere. Ho scoperto, non solo che bloccherebbero lo sviluppo della città non facendo le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per le persone e le merci, ma che hanno addirittura votato contro lo scolmatore del Fereggiano, perché chiamata "grande opera". Se l'avessimo fatta tanti anni fa forse non avremmo avuto i disastri che ci sono stati. Una straordinaria opera di sicurezza per il territorio e stupisce che i Cinque Stelle, in modo ideologico, dicano che non si debba fare un'opera così».



Rossetti il 4 marzo dovrà contendersi il collegio con il rivale leghista Edoardo Rixi. «Me la vedo con tutti i competitor, non solo con Rixi» ammonisce il candidato. «Se sarò eletto, rappresenterò tutto il territorio. Oggi, più di una persona al mercato mi ha chiesto quanto sia possibile un'alleanza Grillo-Salvini. Credo che due estremismi, come il populismo di Beppe Grillo e l'atteggiamento duro e ossessivo di Salvini riguardo la chiusura dei confini dell'Italia, siano da temere. Se così fosse, ci ritroveremmo isolati in Europa e aumenterebbe lo spread».



«L'alleanza Grillo-Salvini è deleteria, a partire dai dati economici. Inoltre - evidenzia Rossetti - c'è anche una difficoltà nel capire Di Maio cosa voglia fare, visto che la per l'Europa la mattina dice una cosa e la sera ne dice un'altra. Berlusconi-Renzi? È un'alleanza che è più discussa, di quanto non possa essere oggi praticabile. Abbiamo la necessità di capire come dare sostenibilità a questo paese. L'Europa ci ha chiesto delle riforme, la competizione mondiale ci chiede delle riforme. Il terrorismo internazionale ci chiede di rimanere ben legati all'Europa e i processi dell'immigrazione possono essere affrontati solo se facciamo una politica seria e di sviluppo in Africa. E la piccola sola Italia, che fa fatica a tirare avanti, non potrebbe fare un'azione di questa natura. Quindi credo che sia inimmaginabile essere rappresentati da Di Maio e Salvini nel palcoscenico internazionale, che è quello che poi determina la possibilità di far crescere o meno il nostro paese».