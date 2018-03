Salvini: «Possiamo governare da coalizione»

Il leader del Carroccio ha aggiunto: «Governo? Aspettiamo il computo dei seggi».

Genova - «Almeno cinque milioni di persone ci hanno detto 'vai e fai'. Manterremo l'impegno preso di fare una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare nei prossimi cinque anni. Ho detto che da presidente del Consiglio avrei parlato con tutti, ma innanzitutto ragioneremo all'interno della nostra coalizione per formare la squadra. Siamo la coalizione che può governare, non vedo l'ora di cominciare. Bruxelles non deve essere preoccupata»: Matteo Salvini parla già da incaricato di formare un governo. Non perché abbia la certezza dei numeri per governare, ma per sottolineare come sia lui oggi il capo del centrodestra, pensionando definitivamente Silvio Berlusconi.



Numeri - Il leader del Carroccio è forte della coalizione di centrodestra che si avvia ad avere la maggioranza relativa nelle due camere e del peso della sua Lega che surclassa Forza Italia, il competitor interno guidato da Silvio Berlusconi. «E' un voto di futuro, la Lega ha scelto di unire. Ringrazio il popolo delle Rete, questa è una vittoria dell'informazione libera. Siamo cresciuti più di tutti, persino dei Cinque Stelle che sono evidentemente primi e a cui facciamo i complimenti. Ma noi siamo passati dal 4% al 18% e siamo i vincitori».



Governo - «Io sono e rimarrò orgogliosamente populista. Chi ascolta il proprio popolo fa il suo dovere. Mandiamo a Roma persone che hanno fatto politica livello locale - sindaci, vicesindaci o consiglieri comunali – e credo faranno un bel lavoro - assicura - Abbiamo chiesto la fiducia degli italiani per governare su un programma. Sceglierà il Presidente della Repubblica chi è che ha più possibilità di avere una maggioranza. Non ho mai mandato liste di ministri», conclude facendo riferimento a Luigi Di Maio, l'altro vincitore di giornata.