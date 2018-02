Salvini a Genova, il Pd: «Il mercato dove è andato sarà riqualificato grazie a noi»

Genova - «Matteo Salvini arriva a Genova al Mercato Tre Ponti di Sampierdarena. Forse vorrà annunciare ciò che il Governo e le passate amministrazioni comunale e municipale di centrosinistra hanno saputo raggiungere: un obiettivo concreto»: lo ha dichiarato Alberto Pandolfo, segretario PD Genova.



Rilancio - «La riqualificazione del Mercato Tre Ponti, infatti, è uno dei tanti progetti finanziati dal Bando delle periferie, per Genova 24 milioni di Euro dedicati a interventi concreti di rilancio su diverse aree strategiche delle nostre preziose delegazioni. Un'occasione colta grazie all'azione progettuale dell'amministrazione precedente, lavorando in sinergia tra le istituzioni - ha aggiunto - Mai prima d'ora un Governo è stato capace di finanziare in modo così ingente e capillare progetti in grado di cambiare il volto dei quartieri. Non c'è da perdere tempo, occorre concretizzare i progetti del Bando delle Periferie».



Lavori - «Oggi, però, i lavori di riqualificazione del Mercato devono ancora partire. Di questo, e dei tempi previsti per l'apertura e la realizzazione degli interventi, chiederò ancora conto martedì in Consiglio comunale all'assessore ai Lavori Pubblici ed esponente della Lega, Paolo Fanghella», ha concluso.