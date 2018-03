Scissione Fsu, Piciocchi: «Salvaguardato il controllo di Iren»

Genova - Il Consiglio comunale di Genova, nella seduta odierna, ha approvato il progetto di scissione della società FSU detenuta attualmente per il 50% dal Comune di Genova e per il 50% da FCT, finanziaria del Comune di Torino, nonché il conseguente patto parasociale, in esecuzione delle previsioni della legge Madia e in coerenza con la delibera di ricognizione delle società partecipate assunta lo scorso settembre.



Decisione - «La votazione è stata preceduta, questa mattina, da un’ampia discussione nella competente commissione consiliare dove sono state audite le organizzazioni sindacali e i membri del Collegio sindacale di FSU - ha precisato l'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi - Per effetto di tale decisione, che segna un’alleanza stabile con il Comune di Torino per i prossimi cinque anni , viene salvaguardato per il futuro il controllo pubblico di Iren e rafforzato il ruolo delle Città di Genova e di Torino nelle scelte strategiche del gruppo e nella capacità di attrarre investimenti sul nostro territorio».