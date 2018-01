Scrutinio, il Movimento 5 stelle ce l´ha fatta

Genova - «Questa mattina durante la Commissione urgente convocata per cambiare l'assurda e pericolosa prassi del Comune di Genova per l'assegnazione degli scrutatori ai seggi elettorali, denunciata martedì scorso in Consiglio Comunale l'assessore Campora ha promesso che si cambierà modalità»: lo ha spiegato il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle



Nomina - «E' una vittoria del MoVimento 5 Stelle, poichè l'Assessore Campora ha assicurato in Commissione che saranno abolite le quote di assegnazione partitiche che si risolvevano con il 75% alla maggioranza e il 25% alla minoranza attraverso nomine dirette ed in base al gradimento politico dello scrutatore stesso - ha detto Luca Pirondini - Pratica, a nostro avviso, pericolosissima e grave».



Soddisfazione - «Ci è stato inoltre assicurato che sarà data precedenza, come richiedevamo, agli iscritti che risultino essere disoccupati ed iscritti al centro per l'impiego - ha aggiunto Stefano Giordano, consigliere comunale del M5S - Non ci riteniamo comunque pienamente soddisfatti in quanto siamo certi che sarebbe più equo e giusto se gli scrutatori all'interno della lista venissero scelti tramite sorteggio dopo una prima scrematura che dia la precedenza ai cittadini disoccupati, in ogni caso un primo passo per cambiare un sistema da "vecchia politica" radicato e consolidato negli anni è stato fatto. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione affinchè quanto promesso in Commissione questa mattina si trasformi in fatti concreti», ha concluso.