Seduta `Inno di Mameli` e `Bella Ciao`, alcuni abbandonano l´aula

Genova - Il sindaco Marco Bucci al termine della discussione della mozione riguardante i valori della resistenza antifascista proposta in Consiglio Comunale da Pd e Lista Crivello ha voluto dire la sua: «Io sono un volto nuovo, è solo sei mesi che sono qua» ha introdotto l'ex manager.



«Ringrazio il centrosinistra per aver portato in aula la discussione. Mi prendo le responsabilità di quello che sto per dire. Io sono contro la violenza da qualunque parte essa avvenga, l’ho dimostrato. Siamo per la Costituzione Italiana tutta, il dovere di un sindaco è allinearsi alle leggi, altrimenti è giusto che vada a casa».



«Se avessi avuto l’occasione di vivere a quei tempi sarei stato dalla parte di Bisagno» ammette il primo cittadino genovese. «Rispetto la Medaglia d’Oro della Città di Genova, approvo e sottoscrivo ogni singola parola. E proprio perché vogliamo fare una cosa globale, invito il centrosinistra a cambiare l'ultima parte della mozione loro, per mettere la nostra ultima parte».



Terrile, consigliere Pd, uscendo dal consulto spiega la modifica: «Il punto è incentrato sulla parola antifascismo. Non faremo passi indietro». Le mozioni avranno dunque voto a sé.



18.07 - Ancora nessuna votazione, stavolta è il pubblico a interrompere la seduta inneggiando dagli spalti Mameli e Bella Ciao. Alcuni consiglieri non gradiscono e abbandonano l'aula.