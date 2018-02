Sergio Rossetti: «L´ascensore di via Pinetti è lento, il Comune dov´è?»

Genova - «Girando per la città attivamente per occuparmi dei problemi dei cittadini mi è capitato di toccare con mano le molteplici criticità che colpiscono il nostro territorio. Gradirei, dunque, soffermarmi su un problema che affligge i cittadini della zona di Quezzi e che è stato trattato in questi giorni anche dai media»: lo ha affermato Sergio Rossetti candidato per il centrosinistra nel collegio Genova 4 alla Camera dei Deputati.



«A quanto ho potuto constatare l'ascensore di via Pinetti, a Quezzi, sarebbe così lento da spingere i cittadini che ne hanno bisogno a privilegiare l'utilizzo dell'autobus per raggiungere la parte alta del quartiere. Inizialmente l'ascensore era a chiamata, ma il rumore eccessivo ha fatto sì che la frequenza venisse ridotta. Così facendo, però, entrano in conflitto due mezzi pubblici, gli autobus diventano incredibilmente affollati e il risparmio per cui l'ascensore era stato pensato di fatto viene meno. Ora chiedo - conclude Rossetti - dov'è la giunta comunale? Sarà sicuramente al corrente di questo sensibile calo di qualità nel servizio, quando intenderà intervenire? Di tempo ne è passato anche troppo, è impensabile lasciare questo quartiere con un problema di trasporto pubblico così tangibile».