Sì al Terzo Valico, passa la mozione. Bertorello: «Senza TAV la città muore»

Genova - È stata presentata quest'oggi in Consiglio Comunale la mozione per il completamento dell'infrastruttura ferroviaria Terzo Valico. «La posizione della giunta è assolutamente favorevole» sancisce Federico Bertorello. «È stato chiesto di perorare in tutte le sedi istituzionali di tutelare l'andamento dei lavori e quindi la prosecuzione di questa grande opera che è competenza europea, fondamentale per consentire i traffici e i trasporti. Senza infrastrutture questa città muore. Non è possibile che in tutto il mondo si facciano le grandi opere, e in Italia - ma in Liguria in particolare - no».



Il consigliere con delega ad Avvocatura e Affari Legali premia il giudizio (quasi) unanime espresso in Sala Rossa. «Tolti i Cinque Stelle e Paolo Putti, tutti i gruppi consiliari hanno sottoscritto questa mozione oggi in consiglio. Parliamo di posti di lavoro, parliamo di possibilità di aumentare gli sviluppi commerciali e quindi imprenditoriali. Tante imprese a Genova non vengono a fare business perché mancano le infrastrutture. I lavori sono in corso, sono stati stanziati miliardi di euro e non sarebbe minimamente immaginabile stopparla».



Il possibile governo grillino però potrebbe bloccare le opzioni. «Me lo sono chiesto anche io onestamente. Credo che non si possa fermarli per come sono avanti. È tutta propaganda politica. Questa campagna di odio contro le grandi opere non porta neanche consenso, perché tolto qualche cittadino disagiato della Valpolcevera credo che la stragrande maggioranza della comunità sia favorevole» conclude Bertorello.