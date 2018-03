Spese pazze, «Abbiamo fatto un passo in avanti per far sì che le cose siano più chiare»

Così il sindaco di Genova Marco Bucci

Genova - «Direi che abbiamo fatto un bel lavoro e non ho nessuna evidenza, per adesso, di qualcosa che sia stato fatto in maniera non conforme alla legge»: lo ha dichiarato Il sindaco di Genova, Marco Bucci commentando l’inchiesta sulle «spese pazze» di PalazzoTursi



Regolamento - «Ovviamente noi siamo disponibili a tutto quello che la magistratura vuole vedere nelle nostre carte – ha spiegato Bucci - ma, per quanto riguarda la nostra giunta, e quello che è relativo al 2017, ricordo che abbiamo approvato un regolamento ancora più restrittivo di quello che era in precedenza. Penso che abbiamo fatto un passo avanti per far sì che le cose siano sempre più chiare, trasparenti e, soprattutto sia sempre più difficile poter usare somme di denaro pubblico per interessi privati».