Tanti nomi illustri, il Partito Democratico presenta i suoi candidati a Genova

Genova - Si è tenuta questa mattina, da parte di Alberto Pandolfo, segretario provinciale del Partito Democratico di Genova, la presentazione dei candidati per le elezioni politiche del 4 marzo. Erano assenti, perchè impegnati in altre iniziative di partito, Raffaella Paita, Franco Vazio e Vito Vattuone.



Nominativi - Questi i nomi dei politici che correranno per un posto a Roma: nel collegio Liguria 1 (Imperia Savona Genova Sestri) correranno Franco Vazio, Lorenzo Basso e Rosaria Augello; nel collegio Liguria 2 (Genova La Spezia) ci saranno Raffaella Paita, Marina Costa e Giovanni Calisi. Nei collegi uninominali per la corsa alla Camera dei Deputati ci saranno Mario Tullo (Genova-Serra Riccò), Pippo Rossetti (Genova-Bargagli), Rosaria Augello (Genova-Rapallo) e Roberta Pinotti (Genova). Per il Senato candidato Vito Vattuone.



Territorio «E' una bella sfida quella di essere il candidato di un territorio, da Castelletto, Oregina, Prè-Molo, San Teodoro, tutta la Val Bisagno, Davagna, Bargagli, la Valle Sturla, – ha dichiarato Sergio "Pippo" Rossetti – io potrò essere eletto se i cittadini metteranno una croce sul mio nome. Un candidato del centrosinistra, un candidato del territorio, che risponderà al territorio: ne sarei felice, conosco la valle, conosco il centro città. Qui ho lavorato e credo che sia per me un onore portarne le istanze a Roma, forte dell'esperienza che ho fatto non solo in amministrazione, ma anche nella mia attività professionale nell'ambito dei servizi socio sanitari e dei servizi per le persone più fragili. Per questo posso essere interprete di questi territori e a loro chiedo fiducia».