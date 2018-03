Terzo Valico, Toti è chiaro: «Fondamentale per la nostra economia»

Genova - «Il Terzo Valico è fondamentale, non ritengo possibile un blocco dei lavori»: lo ha dichiarato a Telenord il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, presente al convegno «Un mare di Svizzera» in corso al centro Lac Lugano Arte e Cultura.



Opere - «La Svizzera ha realizzato la ferrovia transalpina che può essere piena di opportunità o un rischio per l’invasione di merci che sbarcano dai Porti del Nord-Europa verso l’Italia. Dobbiamo sfruttare questa occasione e tornare ad essere competitivi al più presto – ha aggiunto - Il Terzo Valico, la Grande Diga, i Binari in Porto e il secondo anello di Genova, sono investimenti improcrastinabili da portare avanti con determinazione insieme a un quadro normativo coerente con le nostre esigenze».



Investimenti - «Dobbiamo andare avanti con determinazione e sostenere gli investimenti sul nostro territorio. Inoltre è fondamentale lavorare per le infrastrutture immateriali (quadro normativo, digitalizzazione, procedure doganali) che ci facciano tornare ad essere il primo porto competitivo dell’Europa Continentale. Il M5S non ha la maggioranza in Parlamento come nessun’altro schieramento politico e ritengo che non troverà alcun forza parlamentare che sia d’accordo sul blocco del Terzo Valico. Al di là di ciò mi auguro che i Cinque Stelle si rendano conto che si tratta di un’opera già finanziata e fermarla sarebbe come gettare via alcune centinaia di milioni di Euro degli Italiani».