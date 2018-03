Poi ai grillini: «Bloccare le grandi opere vorrebbe dire far perdere milioni di euro agli italiani»

Genova - «Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti commenta così lo strappo della Lega all'interno della coalizione del centrodestra. «Quello della Lega è stato uno straordinario successo e mi sono complimentato con il segretario Salvini. Ci auguriamo tutti che sia ora in grado di tirare su un governo e che sia in grado di dare delle risposte alle tante problematiche sollevate in questa campagna elettorale»



Ma le urne hanno sancito anche un altro vincitore, il Movimento 5 Stelle. Così Toti: «Anche per loro è stato uno straordinario risultato. Credo che sia in parte dovuto alla loro capacità di comunicazione che si rivolge al disagio, che una parte del paese vive più profondamente. Quel Sud che si sente dimenticato dalle politiche di sviluppo del governo. Crisi dei partiti tradizionali? Non ho mai nascosto che avrei preferito un partito unico del centrodestra, che non è ancora arrivato ma che mi auguro possa arrivare in futuro».



Un eventuale governo grillino significherebbe lo stop alle grandi opere. «Sarebbe assurdo fermare grandi opere già iniziate e già finanziate. Vorrebbe dire perdere miliardi di euro degli italiani, da quelle opere e da quelle gallerie passa un pezzo dello sviluppo del nostro paese» ha concluso il governatore della Regione.