Genova - «Oggi la maggioranza del Consiglio comunale non ha approvato un ordine del giorno a tutela delle farmacie comunali. Il voto non è stato conseguente rispetto a quanto precedentemente dichiarato alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori in Conferenza dai capigruppo che all'unanimità si erano espressi contro la vendita. Mentre la minoranza ha votato a favore, la maggioranza si é espressa contro il mantenimento pubblico delle farmacie»: lo ha affermato Aurelia Buzzo Segreteria Filcams Cgil Genova



Farmacie - «Viene quindi lecito chiedersi quale sia il grado di serietà rappresentata da questo comportamento. Non si può dichiarare di voler tutelare funzione e occupazione legati alle farmacie comunali e poi cambiare idea per ubbidire ad ordini di scuderia. Continueremo ad essere impegnata nella difesa del ruolo pubblico delle farmacie comunali senza perdere di vista la tutela dell'occupazione e per scongiurare ogni forma di privatizzazione opponendosi con forza alla vendita e soprattutto ad ogni forma di spezzatino».