Vernice anti-pipì sui muri dei palazzi storici: «Genova sarà la prima in Italia»

Si comincerà con i palazzi non coperti dalle Belle Arti

Genova - Non è ancora arrivato il via libera della Soprintendenza, così il Comune di Genova comincerà ad utilizzare la vernice anti-urina sui palazzi del Centro Storico non coperti dalle Belle Arti. «Ci è arrivato un "ni" dalla Soprintendenza. C'è una componente che a loro non risulta ancora chiara per poter dire con sicurezza che questa vernice non fa male ai palazzi storici» spiega Stefano Garassino.



«Partiremo così con quelli non coperti dalle Belle Arti. Anche se, in tutta onesta, credo il maleficio dell'urina sia maggiore della vernice» ammette l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova.



Ricordiamo che la misura studiata dall'amministrazione si rifà alla vernice utilizzata già in Germania. «Saremo la prima città in Italia ad adottarla. Ad Amburgo è già stata usata con successo e ha dato finora ottimi risultati» precisa Garassino.



Quello della pipì in strada è un fenomeno che il Comune di Genova sta cercando di arginare. «È diffuso soprattutto nel Centro Storico genovese. Risolveremo il problema, non solo con queste misure, ma anche mettendo dei bagni pubblici aggiuntivi. È giusto sanzionare, è giusto proporre cose ma è anche giusto dare la possibilità di espletare i propri bisogni in posti predisposti» conclude l'assessore.