Verso il 4 marzo: «Matteo Salvini ha scelto di correre in Liguria»

Genova - «Su Genova IV ci sarò io a sfidare Rossetti nel collegio centrale di Genova» introduce l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi.



Sulle liste proporzionali si alternano a nomi del territorio, nomi più importanti. «Ci sarà capolista Matteo Salvini, che ha scelto di correre in Liguria, essendo lui fortemente legato al nostro territorio, in particolar modo alla città di Recco».



Non solo Salvini. «Come seconda ci sarà la Bongiorno, per alternanza di genere, in modo che possa correre terzo Francesco Bruzzone. Ed avere quindi una concreta possibilità di diventare senatore».



Lo stato di salute della coalizione di centrodestra. «Non guardo i sondaggi. Saranno gli italiani per la prima volta a scegliere. Toccherà agli italiani scegliere, oltre alla coalizione, il partito più rappresentativo delle loro idee. Un governo Salvini con una Lega forte vuol dire abolizione della legge Fornero, abolizioni degli studi di settore, Flat Tax al 15% e stop a un'immigrazione incontrollata» conclude Rixi.