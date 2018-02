Verso il 4 marzo, la Diocesi organizza un faccia a faccia tra i candidati in Liguria

Genova - Dopo l'appello dell'arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco a che i giovani non disertino le urne delle prossime politiche e più in generale contro l'astensionismo, la diocesi di Genova ha deciso di organizzare un faccia a faccia tra i candidati in Liguria. L'annuncio dell'evento, che si terrà il 27 febbraio con l'organizzazione della scuola diocesana di formazione all'impegno socio-politico, è comparso sui social e rilanciato anche dal vescovo ausiliare Nicolò Anselmi.



Dibattito - Il faccia faccia, una novità visto che nessuno li vuole più affrontare, seguiranno le regole della vecchia tribuna politica: 3 minuti a testa per le risposte, domande standard: lavoro, welfare, la città di Genova e quelli che gli organizzatori definiscono 'temi non negoziabili' come la difesa della vita e la famiglia.