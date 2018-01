Verso le elezioni, Lilli Lauro in lista per il Senato

Genova - «Sono onorata di rappresentare Forza Italia come numero due nella lista del Senato della Repubblica (collegio plurinominale 1) che come capolista schiera l'onorevole Sandro Biasotti. Queste ultime giornate sono state intense ed entusiasmanti e ora che liste sono pronte, oggi stesso comincia la campagna elettorale»: lo ha dichiarato Lilli Lauro, capogruppo in Regione Liguria del "Gruppo Toti" e coordinatrice metropolitana di Forza Italia.



«Sosterrò con entusiasmo gli altri candidati di Forza Italia, scelti dal presidente Berlusconi: Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Angelo Vaccarezza. Persone di spessore e dalla provata fede politica, in grado di rappresentare con coerenza e impegno il nostro territorio. Abbiamo già acceso i motori. In vista della competizione sarà schierato tutto il coordinamento metropolitano di Forza Italia per sostenere le candidature. Lavorerò con entusiasmo per il gruppo azzurro ascoltando i bisogni dell'intera comunità, per un'Italia che torni finalmente competitiva a livello internazionale».