Genova - “Buffon non verrà al Genoa per concludere la carriera, un campione del genere deve smettere bene”. Lo ha detto a We Are Genoa il procuratore del portiere della Juventus, Silvano Martina.



Dieci anni fa Buffon aveva dichiarato che avrebbe disputato l’ultimo anno della sua carriera con la maglia del Genoa, “anche gratis”. Quanto a Perin, Martina ha dichiarato: “Chi lo prende, fa un affare. Ma in Italia nessuno, nemmeno il Napoli, per un portiere spenderebbe più di 13/15 milioni”.