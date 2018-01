Preziosi non ha dubbi: «Investimenti? Non ne abbiamo bisogno»

Genova - «Non abbiamo bisogno di fare investimenti ma qualcosa verrà fatto in base alle occasioni»: Enrico Preziosi, presidente del Genoa, a Radio Anch’io lo Sport ha fatto il punto sul mercato a circa due settimane dalla sua conclusione.



Arrivi - «Abbiamo una squadra decente per partecipare al campionato, a muovere il mercato sono le grandi squadre».



Giocatori - In attesa che Preziosi definisca l’arrivo di altre pedine per rinforzare l’organico, in uscita Centurion pare rifiutare il Malaga per tornare a giocare in Argentina, al Boca Juniors.