Così Marco Giampaolo allenatore della Sampdoria alla vigilia del match contro la Spal

Genova - «Per battere la Spal serve una grande partita. Affrontiamo una neopromossa che ha messo in difficoltà diverse squadre in questa prima parte di stagione. In rosa ci sono attaccanti di livello e tra i club impegnati nella lotta salvezza sicuramente è il più attrezzato per giocarsi una chance di permanenza in serie A»: lo ha spiegato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia dell’ultima gara di campionato in programma domani alle 15 al Ferraris.



Tappa - «A Napoli abbiamo fatto una grande partita e voglio che i ragazzi si ripetano anche domani, solo così si può tornare alla vittoria che ormai manca da troppo tempo».



Formazione - Giampaolo ha alcuni dubbi da sciogliere negli undici da mandare in campo contro la formazione allenata da Leonardo Semplici: «Zapata non so se recupera, in caso di forfait non ho ancora deciso il sostituto. Linetty è nella lista dei convocati».