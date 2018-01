«L’acquisto del Ferraris? Col Genoa»

Genova - «Siamo abbastanza alterati perché sulla tenuta del campo di Marassi ci erano state date delle garanzie quando, nel 2015, avevamo effettuato i lavori insieme con il Genoa adottando una soluzione che ci era stata suggerita anche dalla Lega calcio. Comunque, ne stiamo parlando con gli interlocutori, nessuno è scappato dalle responsabilità. Vogliamo capire che cosa è successo ed intervenire»: lo ha detto a Telenord l’avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.



Stadio - Per quanto riguarda l’acquisto del Ferraris, Romei ha spiegato: “E’ un iter non semplice e non breve ma l’amministrazione sta percorrendo questa strada. Abbiamo iniziato il percorso con il Genoa e lo portiamo avanti, non è corretto dire che la Sampdoria è in vantaggio. Ci auguriamo di trovare una soluzione perché ci sta a cuore. Il valore dello stadio? Non conosciamo ancora la stima del Comune, ma quello di Bergamo è già un riferimento”.



Acquisti - Sul mercato, Romei ha commentato: “Giampaolo è soddisfatto della rosa, non ci saranno scossoni”.