«Nessun rimpianto per avere scelto Zapata»

Romei replica a Thereau

Genova - «Thereau era la nostra idea per sostituire Schick, avrebbe dovuto far coppia con Ramirez. Al posto suo è arrivato poi Zapata, che come è sotto gli occhi di tutti sta facendo molto bene. Nessun rimpianto dunque, ognuno ha scelto la sua strada. Meglio Simeone o Zapata? Penso che siano stati due ottimi acquisti per entrambe le formazioni. I numeri collezionati dai due attaccanti sono di livello, sono certo che ce lo faranno vedere anche domenica pomeriggio»: lo ha detto a Firenzeviola.it l’avvocato Antonio Romei, commentando le dichiarazioni di Thereau (“La Samp mi voleva, ma sono felice di avere scelto la Fiorentina”).



Romei ha parlato anche di Federico Chiesa: «E’ un ragazzo di grande valore. Da italiano sono contento che un giocatore come lui stia crescendo così tanto. A maggior ragione se, in virtù della sua nascita e dei trascorsi del padre, ha dei legami così forti con la realtà della Sampdoria. Gli auguro il meglio… ovviamente però a partire dalla gara successiva a quella di domenica».



«La sfida contro la Fiorentina – ha concluso Romei –rappresenta per noi un appuntamento molto importante. Abbiamo l’obbligo di riscattarci dopo la brutta prestazione di Benevento. La squadra è molto motivata per cui sono certo che faremo una bella partita».