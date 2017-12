«Non abbiamo ancora fatto nulla. Formazione? Ho molti dubbi»

Davide Ballardini ha analizzato la gara di domani contro il Torino

Genova - «Siamo contenti per la vittoria contro il Benevento ottenuta nel recupero ma nel complesso meritata, ma non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Il Torino è un avversario ostico e con grandi ambizioni. Inoltre ha una rosa all’altezza per sopperire alle tante assenze»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, alla vigilia della gara contro la formazione granata allenata da Sinisa Mihajlovic e in programma alle 15 allo stadio Olimpico.



Assenti - «Domani mancheranno Migliore, Ricci e Rodriguez mentre valuteremo le condizioni di Bertolacci, Rosi e Spolli rientrati da poco. Le scelte di formazioni non sono mai facili – ha aggiunto – sono tanti i giocatori che mi pongono in difficoltà, l’elenco è lungo».